Кинокритик прокомментировал выдвижение фильма Кончаловского на «Оскар»

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Кинокритик Сергей Кудрявцев прокомментировал выдвижение от России на американскую премию «Оскар» фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского.
Кинокритик прокомментировал выдвижение фильма Кончаловского на «Оскар»
  • © Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)

«С одной стороны, американцам совершенно незнакомо то, что происходило почти 60 лет назад. С другой, фильм приобрёл актуальность не только для России, но и для других стран, в том числе для США», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как считает эксперт, роль Людмилы Сёминой стала лучшей в карьере актрисы Юлии Высоцкой, поскольку нельзя не сочувствовать и не сопереживать вместе с героиней.

Со своей стороны, кинокритик Александр Шпагин в беседе с Nation News назвал фильм потрясающим.

«Но шансов на «Оскар» у нас практически нет. И вот в этом парадокс. Этот фильм совершенно не мейнстримовский, которым вручают «Оскары». Это жёсткий и трагический арт-хаус», — сказал эксперт.

Как добавил Шпагин, фильм выдающийся, но получение «Оскара» было бы чудом.

Ранее председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов сообщил, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули от России на американскую премию «Оскар».

Действие ленты разворачивается в Новочеркасске летом 1962 года на фоне забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, спровоцированной, в частности, повышением цен и понижением зарплат.

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