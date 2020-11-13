В Союзе кинематографистов оценили выдвижение на «Оскар» фильма «Дорогие товарищи!»

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Анастасия Румянцева
Пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская прокомментировала в беседе с RT выдвижение от России на американскую премию «Оскар» фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».
В Союзе кинематографистов оценили выдвижение на «Оскар» фильма «Дорогие товарищи!»
  • © The Walt Disney Company Russia & CIS / Саша Гусов

«Новость о том, что фильм Андрея Сергеевича Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут на «Оскар» от России, — это, конечно, очень правильное решение. Эта картина, во-первых, сделана мастером, а это уже говорит о высоком профессиональном уровне, не говоря о содержании. Мастер знаменитый, большой, крупный. Это уже говорит о качестве картины... Второе — тема, которая взята для этой новой работы. Она, конечно, настолько и страшная, и тяжёлая... В ней концентрируются и болезненные точки нашей истории, в ней размышления о судьбе страны, народа, обо всём непростом пути, которым шла всегда наша страна», — рассказала Немчинская.

По её словам, это «очень серьёзная работа».

«Только можно надеяться, что широкий зритель с большим интересом будет её смотреть и приветствовать эту работу», — заключила она. 

Ранее председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов сообщил о том, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули от России на американскую премию «Оскар».

Действие ленты разворачивается в Новочеркасске летом 1962 года на фоне забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, спровоцированной, в частности, повышением цен и понижением зарплат.

Мировая премьера фильма прошла на Венецианском фестивале, там он получил спецприз жюри. Также картина получила приз за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.

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