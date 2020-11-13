В США снимут современный сериал-антологию по романам Джейн Остин

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Американские кинематографисты снимут сериал-антологию по романам английской писательницы Джейн Остин. Действие ленты будет разворачиваться в настоящее время.
В США снимут современный сериал-антологию по романам Джейн Остин
  • © Focus Films

Как сообщает Variety, авторы сериала «Современная Остин» переосмыслят шесть романов английской писательницы. Каждый сезон проекта будет посвящён отдельной книге. Первой получит адаптацию «Гордость и предубеждение». В сериале герои классического романа перенесутся в современный Сан-Франциско.

Сценаристом проекта выступит Элеанор Бёрджесс. В числе её последних работ — «Перри Мейсон». Она же займётся продюсированием ленты совместно со Стефани Эллейн («Дорогие белые») и Габриэль Эброн.

Ранее стало известно, что Netflix начал работу над сериалом о Конане-варваре.

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