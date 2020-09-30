Netflix снимет сериал о Конане-варваре

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Стриминговый сервис Netflix начал работу над игровым сериалом о Конане-варваре. Об этом сообщает Deadline.
Netflix снимет сериал о Конане-варваре
  • Reuters

Продюсерами сериала станут Фредрик Малмберг и Марк Уиллер. Они действуют от лица компании Pathfinder Media, которая участвовала в производстве компьютерной игры Conan Exiles.

Сделка с Conan Properties International, в рамках которой Netflix получит права на использование литературных произведений о Конане-варваре, позволит сервису производить различные кино- и телепроекты, включая игровые и анимационные ленты.

На данный момент ведётся поиск режиссёра и сценариста, которые займутся реализацией проекта.

По данным Deadline, сериал о Конане-варваре станет частью вселенной лент по знаменитым историям наряду с запланированной адаптацией «Хроник Нарнии».

Ранее стало известно, что Netflix локализует сервис на территории России.

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