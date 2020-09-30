Netflix снимет сериал о Конане-варваре
- Reuters
Продюсерами сериала станут Фредрик Малмберг и Марк Уиллер. Они действуют от лица компании Pathfinder Media, которая участвовала в производстве компьютерной игры Conan Exiles.
Сделка с Conan Properties International, в рамках которой Netflix получит права на использование литературных произведений о Конане-варваре, позволит сервису производить различные кино- и телепроекты, включая игровые и анимационные ленты.
На данный момент ведётся поиск режиссёра и сценариста, которые займутся реализацией проекта.
По данным Deadline, сериал о Конане-варваре станет частью вселенной лент по знаменитым историям наряду с запланированной адаптацией «Хроник Нарнии».
Ранее стало известно, что Netflix локализует сервис на территории России.