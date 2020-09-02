Netflix локализует сервис на территории России

Стриминговый сервис Netflix будет полностью локализован на русском языке, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Оператором на территории России станет Национальная Медиа Группа (НМГ).

«Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России. НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса», — сказала гендиректор НМГ Ольга Паскина.

В Netflix отметили, что сервис доступен более чем на 30 языках по всему миру. Англоязычная версия запустилась в России пять лет назад, скоро она будет доступна на русском.

Ранее информация о локализации появилась в издании Broasdband TVNews. По данным источника, пользователи смогут заплатить за подписку в рублях.

Планируется, что сначала в локализованной версии появится около 40 российских проектов, позже их число увеличится до 100.