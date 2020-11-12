В Петербурге открыли отреставрированный памятник на могиле Достоевского

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В Некрополе мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры на площади Александра Невского открыли отреставрированный памятник на могиле писателя Фёдора Достоевского.
В Петербурге открыли отреставрированный памятник на могиле Достоевского
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как заявил губернатор Александр Беглов, во всём мире город известен по книгам Достоевского.

По словам Беглова, реставрация надгробия — не только дань уважения классику, но и забота о культурном и историческом наследии Санкт-Петербурга.

Монумент отреставрировали в рамках «Культурного марафона». В 2021 году будет отмечаться 200-летие со дня рождения писателя.

Ранее сообщалось, что автограф Достоевского, оставленный им на издании «Записок из Мёртвого дома» (1875), продали за 5,5 млн рублей.

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