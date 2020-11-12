В Херсонесе пройдёт выставка «Добрых рук мастерство»

В Музее-заповеднике «Херсонес Таврический» приглашают принять участие в ежегодной выставке «Добрых рук мастерство», приуроченной к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Каждый участник может подать не более шести произведений, которые не участвовали в экспозиции в 2019 году...», — сообщает пресс-служба музея.

Выставка будет проходить в ноябре-декабре 2020 года.

В прошлом году для экспозиции были представлены более 80 творческих работ от общественных организаций города по работе с инвалидами и лицами старшей возрастной группы.

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