В Херсонесе пройдёт выставка «Добрых рук мастерство»
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Об этом пишет «Новый Севастополь».
«Каждый участник может подать не более шести произведений, которые не участвовали в экспозиции в 2019 году...», — сообщает пресс-служба музея.
Выставка будет проходить в ноябре-декабре 2020 года.
В прошлом году для экспозиции были представлены более 80 творческих работ от общественных организаций города по работе с инвалидами и лицами старшей возрастной группы.
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