Мобильные операторы рассказали о предпочтениях россиян во время пандемии

Мобильные операторы рассказали, как изменились предпочтения россиян за время пандемии.

Об этом сообщает радио Sputnik.

«Абоненты «Билайна» в 2020 году с каждым кварталом продолжали всё активнее пользоваться мобильным интернетом. В I квартале 2020 года показатель MbOU (средний трафик на одного абонента) вырос примерно до 7,5 Гб в месяц (+60,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года)», — заявили в пресс-службе «Билайна».

В II квартале показатель вырос до 8,2 Гб в месяц (+63,4%), а по итогам III квартала достиг почти 9,4 Гб в месяц (+62,4%).

Рост интереса к мобильному интернету зафиксировали и в «Мегафоне», также набирает популярность голосовой трафик, отметил директор компании по маркетингу на массовом рынке Александр Фетисов.

«Во время режима самоизоляции мобильная связь стала ключевым средством коммуникации: голосовой трафик в сети «Мегафона» вырос за первое полугодие 2020 года на 9,6%, причём трафик в июне был на 13% больше январского», — сказали в компании.

Там сообщили, что нагрузка на сеть начала расти в марте, тогда голосовой и мобильный трафик вырос на 10—15%, а пользование домашним интернетом за считаные дни увеличилось на 50%. В последующие месяцы тренд сохранился.

«Общий объём мобильного интернет-трафика растёт в среднем на 5% в квартал. Объём голосового трафика остаётся практически неизменным, имея небольшие сезонные колебания», — заявили в пресс-службе МТС.

Главными тенденциями в потреблении услуг связи в столичном регионе в 2020 году стали перераспределение трафика из Москвы в Московскую область, из административного центра в спальные районы при существенном росте мобильного интернет-трафика.

«Пик изменений пришёлся на март, когда в Подмосковье мигрировали 15% абонентов московского региона МТС, а число активных абонентов в спальных районах выросло на 41%», — уточнили в пресс-службе.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН оценил интерес россиян к кнопочным телефонам.