Илья Соболев рассказал об индустрии юмора в эпоху пандемии

Стендап-комик Илья Соболев признался, что пандемия коронавируса — это новая реальность, которую ещё не все осознали.

Об этом Илья Соболев рассказал в беседе с ФАН.

«Есть ощущение, что людям уже не так страшно. Все к коронавирусу спокойно относятся, крупу не скупают. Я планирую на будущее выступления, конечно, но это пока под вопросом всё. Можно запланировать, а потом кто-нибудь придумает, что нельзя выступать в больших помещениях, — и всё», — поделился Илья Соболев.

Комик признался, что у него из-за пандемии сорвался тур. Выступления планировались не только в России, но и в других странах, в том числе в США. Пока что стендапы перенесены на 2021 год.

«Я в таком состоянии непонятном пребываю, вы знаете, это, наверное, какая-то новая реальность, и её ещё все не осознали — ни врачи, ни обычные люди. Что это какое, как это работает и насколько это долго — вопросы без ответов. И шутки про коронавирус уже никому не интересны. Все уже отсмеялись», — подытожил Соболев.

В начале марта на телеканале НТВ стартовало шоу «Маска», одним из членов жюри которого стал Гарик Мартиросян.