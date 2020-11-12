Илья Соболев рассказал об индустрии юмора в эпоху пандемии

Короткая ссылка
Стендап-комик Илья Соболев признался, что пандемия коронавируса — это новая реальность, которую ещё не все осознали.
Илья Соболев рассказал об индустрии юмора в эпоху пандемии
  • @sobolev_tut
  • Instagram

Об этом Илья Соболев рассказал в беседе с ФАН.

«Есть ощущение, что людям уже не так страшно. Все к коронавирусу спокойно относятся, крупу не скупают. Я планирую на будущее выступления, конечно, но это пока под вопросом всё. Можно запланировать, а потом кто-нибудь придумает, что нельзя выступать в больших помещениях, — и всё», — поделился Илья Соболев.

Комик признался, что у него из-за пандемии сорвался тур. Выступления планировались не только в России, но и в других странах, в том числе в США. Пока что стендапы перенесены на 2021 год.

«Я в таком состоянии непонятном пребываю, вы знаете, это, наверное, какая-то новая реальность, и её ещё все не осознали — ни врачи, ни обычные люди. Что это какое, как это работает и насколько это долго — вопросы без ответов. И шутки про коронавирус уже никому не интересны. Все уже отсмеялись», — подытожил Соболев.

В начале марта на телеканале НТВ стартовало шоу «Маска», одним из членов жюри которого стал Гарик Мартиросян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить