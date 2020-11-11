В театре имени Пушкина прокомментировали ситуацию с пандемией в Москве

Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.

«Все, кто купил билеты до 13-го числа, могут прийти без всяких ограничений. Так как к нам, в театр Пушкина, продолжают ходить, мы на многие спектакли Нового года продали гораздо больше, чем 25%», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, здесь ждали только подтверждения, что делать: пропускать этих зрителей или будут какие-то возвраты.

«Но вроде бы на федеральные театры приняли такое решение в Министерстве культуры, что все, кто уже купил, те и идут в те же дни. Эта система в 25% будет работать после 13-го числа», — сказал Писарев.

Ранее глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк прокомментировал ситуацию с работой кинотеатров и театров.

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