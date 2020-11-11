Эксперты рассказали о новом виде мошенничества в интернете

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В Group-IB рассказали о новом виде мошенничества в интернете. Злоумышленники находят каналы популярных стримеров на платформе Twitch и создают похожие по названию и оформлению аккаунты-клоны.
Эксперты рассказали о новом виде мошенничества в интернете
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

На поддельных аккаунтах злоумышленники запускают записи стримов с оригинальных каналов и вклеивают в трансляцию баннер с обещанием лёгкого заработка.

В чате стрима также может быть опубликована специальная команда, и пользователи, которые кликнули на баннер, отправляются на мошеннический ресурс.

«Популярные сервисы очень часто становятся целями для мошенников, в случае со стриминговыми платформами используется обкатанная мошенническая схема с перспективой лёгкого выигрыша или заработка, что хорошо бьёт по целевой аудитории сервисов», — заявил руководитель CERT-GIB Александр Калинин.

Ранее заместитель руководителя Лаборатории по компьютерной криминалистике Сергей Никитин в беседе с Newinform рассказал о способах защиты от мошенников на сайтах объявлений.

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