Эксперты рассказали о новом виде мошенничества в интернете

В Group-IB рассказали о новом виде мошенничества в интернете. Злоумышленники находят каналы популярных стримеров на платформе Twitch и создают похожие по названию и оформлению аккаунты-клоны.

Об этом сообщает газета «Известия».

На поддельных аккаунтах злоумышленники запускают записи стримов с оригинальных каналов и вклеивают в трансляцию баннер с обещанием лёгкого заработка.

В чате стрима также может быть опубликована специальная команда, и пользователи, которые кликнули на баннер, отправляются на мошеннический ресурс.

«Популярные сервисы очень часто становятся целями для мошенников, в случае со стриминговыми платформами используется обкатанная мошенническая схема с перспективой лёгкого выигрыша или заработка, что хорошо бьёт по целевой аудитории сервисов», — заявил руководитель CERT-GIB Александр Калинин.

Ранее заместитель руководителя Лаборатории по компьютерной криминалистике Сергей Никитин в беседе с Newinform рассказал о способах защиты от мошенников на сайтах объявлений.