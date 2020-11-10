В МЧС Татарстана предупредили о сильном ветре и мокром снеге

МЧС Татарстана предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий в среду, 11 ноября.

Об этом сообщает «Реальное время».

В среду на территории республики местами ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 16 м/с.

В Казани порывы ветра могут достигать 15 м/с. Временами будет идти мокрый снег с ухудшением видимости до 1—2 км.

На дорогах ожидается гололедица, предупреждают спасатели.

Ранее в МЧС сообщили, что гололедица и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве и Подмосковье с вечера 9 ноября до вечера 10 ноября.