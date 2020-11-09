МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Московском регионе

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В МЧС сообщили, что гололедица и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве и Подмосковье с вечера 9 ноября до вечера 10 ноября.
МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Московском регионе
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 мск 9 ноября до 18:00 мск 10 ноября в Москве ожидается северо-западный ветер с порывами 12—17 м/с, местами гололедица», — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Подмосковный главк ведомства, в свою очередь, сообщил, что и в Московской области ожидаются гололёд и аналогичный ветер в то же самое время.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в понедельник, 9 ноября, из-за ветра.

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