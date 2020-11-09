В ГМИИ имени Пушкина прокомментировали ситуацию с туристами

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Директор ГМИИ им А.С. Пушкина Марина Лошак прокомментировала ситуацию с туристами.
В ГМИИ имени Пушкина прокомментировали ситуацию с туристами
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Конечно, отсутствие туристов заметно. Но не так, например, как в Эрмитаже, Петергофе или в Лувре… Они во многом зависят от иностранных туристов», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, зрители Пушкинского музея — в основном соотечественники. Как отметила Лошак, это люди, которые с большой осторожностью относятся к происходящему в дни пандемии, поэтому и происходит снижение количества посетителей.

«Кто меньше боится? Молодая аудитория. Молодость бесстрашна. Эту ситуацию стараемся учитывать в работе к обоюдной пользе», — добавила она.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что первый этап реконструкции Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского должен начаться в 2021 году.

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