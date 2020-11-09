В Галерее Айвазовского в Феодосии рассказали о реконструкции

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Первый этап реконструкции Картинной галереи имени Айвазовского в Феодосии должен начаться в 2021 году.
В Галерее Айвазовского в Феодосии рассказали о реконструкции
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Как заявила директор музея Татьяна Гайдукова, работы будут проходить в три этапа.

«Проектно-сметная документация ещё не вышла из экспертизы. Заключение ожидается к концу ноября. Изначально смета составляет около 800 млн рублей, но говорят, что в ходе экспертизы она может измениться», — отметила она.

По её словам, прежде всего будет уделено внимание обустройству системы осушения здания, так как оно стоит недалеко от моря.

Ранее kp.ru сообщало, что Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге изменил график работы из-за начала зимнего сезона.

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