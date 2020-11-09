В Галерее Айвазовского в Феодосии рассказали о реконструкции
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
Как заявила директор музея Татьяна Гайдукова, работы будут проходить в три этапа.
«Проектно-сметная документация ещё не вышла из экспертизы. Заключение ожидается к концу ноября. Изначально смета составляет около 800 млн рублей, но говорят, что в ходе экспертизы она может измениться», — отметила она.
По её словам, прежде всего будет уделено внимание обустройству системы осушения здания, так как оно стоит недалеко от моря.
Ранее kp.ru сообщало, что Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге изменил график работы из-за начала зимнего сезона.