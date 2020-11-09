В Оренбурге откроют мемориальную доску Яну Френкелю

В Оренбурге откроют мемориальную доску композитору, народному артисту СССР Яну Френкелю. Церемония состоится 17 ноября.

Об этом сообщает RIA56.

Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Френкеля. В Оренбурге он жил в годы Великой Отечественной войны. Там же он создал свою первую песню «Шёл пилот по переулку».

Всесоюзная слава композитора-песенника придёт к Френкелю в 1960-е годы с песней «Годы». Он автор песен и музыки к кинофильмам, его визитной карточкой стали «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске состоялось открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Нине Ульяненко.