Синоптики предупредили о снеге в Москве в ночь на вторник

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Новая неделя в столичном регионе началась с похолодания. Температура воздуха понизилась относительно воскресного дня на 8 °С, местами на 10 °С. В понедельник погоду уже будет определять антициклон. Он будет усиливаться, в середине недели центр этого атмосферного вихря окажется практически над Москвой. Большую часть недели погода будет облачная, с прояснениями и без осадков. Только в ночь на вторник местами может опуститься небольшой снежок», — рассказала Позднякова.

Она отметила, что температура воздуха в ближайшую ночь в Москве составит 0...+2 °С, по области от -3 °С до +2 °С.

«Завтра днём в городе, как и сегодня, +4...+5 °С. В последующие дни погода без осадков, преобладающие температуры до субботы включительно в ночные часы — -1...-6 °С, дневная температура — от -3 °С до +2 °С... Температура воздуха сегодня-завтра приблизится к климатической норме, а с середины недели уже будет чуть ниже климатической нормы. Можно сказать, что в столичный регион пришла уже настоящая зимняя погода, потому что среднесуточная температура воздуха будет около нуля или даже отрицательная», — заключила синоптик.

Ранее сообщалось, что ночь с 8 на 9 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени: температура воздуха опустилась до -0,5 °С.