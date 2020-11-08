В Петербурге прошло городское световое шоу «Чудо света»

В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга в шестой раз состоялось городское световое шоу «Чудо cвета», в этом году приуроченное ко Дню народного единства. Центральной темой программы стали славные морские победы России.

«Чудо света» стало первым городским мероприятием с управляемой логистикой зрительских потоков, что позволило обеспечить соблюдение всех мер безопасности.

Зрителем мог стать каждый желающий, даже не выходя из дома, благодаря прямым включениям в интернете.

Мероприятие ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 2016 года. В 2018-м фестиваль света вошёл в топ-200 событий России, ему был присвоен статус «Национальное событие — 2018».

В 2019 году в рамках фестиваля в центре города можно было увидеть гигантские световые цветы и деревья, фантастические растения. На фасаде здания Главного штаба Эрмитажа показали 3D-спектакль.