Эксперт рассказала о причинах «ноябрьского грома»

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о причинах «ноябрьского грома».

«Ноябрьский гром» мы слышим, потому что земля ещё не остыла и на улице довольно тепло. На самом деле гром можно услышать и зимой. Это такая типичная ситуация, когда небо затянуто плотными облаками, обычно где-то идёт просто дождь, где-то с грозой, где-то с мелким градом», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, в столице, по сути, ещё октябрьская погода, для которой обычны всплески погоды.

Ранее Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды ждать в столице в предстоящие выходные и в начале следующей недели.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с Nation News предупредил о резком похолодании в Центральной России.