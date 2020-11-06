Эксперт рассказала о причинах «ноябрьского грома»

Короткая ссылка
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о причинах «ноябрьского грома».
Эксперт рассказала о причинах «ноябрьского грома»
  • РИА Новости

«Ноябрьский гром» мы слышим, потому что земля ещё не остыла и на улице довольно тепло. На самом деле гром можно услышать и зимой. Это такая типичная ситуация, когда небо затянуто плотными облаками, обычно где-то идёт просто дождь, где-то с грозой, где-то с мелким градом», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, в столице, по сути, ещё октябрьская погода, для которой обычны всплески погоды.

Ранее Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды ждать в столице в предстоящие выходные и в начале следующей недели.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с Nation News предупредил о резком похолодании в Центральной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить