Синоптики прогнозируют тёплую погоду в выходные в Москве

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Полина Полетаева
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды ждать в столице в предстоящие выходные и в начале следующей недели.
Синоптики прогнозируют тёплую погоду в выходные в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Выходные в Москве будут тёплыми. Погоду будет определять периферия антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. Местами может идти дождь, но он будет небольшим. Температура воздуха останется выше климатических значений на 6—7 °С. В ночь на субботу минимальная температура в Москве +4…+6 °С, а дневная +8…+10 °С. По области ожидается +6…+11 °С. Но в субботу будет довольно ветрено, днём порывы могут достигать 12—17 м/с. В воскресенье ночью минимальная температура около +8 °С, а дневная температура останется на уровне +10 °С», — сказала она.

Синоптик отметила, что характер погоды начнёт меняться с понедельника.

«В понедельник она ещё будет чуть выше климатической нормы. Ночью ожидается -1…+4 °С, а днём +1…+6 °С. К середине следующей недели, когда погоду будет определять антициклон, значимых осадков не ожидается… Ночи в Москве уже будут холодными, порядка -6…-1 °С, а дневная температура будет колебаться в пределах -3…+2 °С. То есть температура будет уже на 1,5 °С ниже климатической нормы», — добавила Позднякова.

Ранее синоптики прогнозировали до +9 °С 6 ноября в Москве.

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