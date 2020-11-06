Синоптики прогнозируют тёплую погоду в выходные в Москве

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды ждать в столице в предстоящие выходные и в начале следующей недели.

«Выходные в Москве будут тёплыми. Погоду будет определять периферия антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. Местами может идти дождь, но он будет небольшим. Температура воздуха останется выше климатических значений на 6—7 °С. В ночь на субботу минимальная температура в Москве +4…+6 °С, а дневная +8…+10 °С. По области ожидается +6…+11 °С. Но в субботу будет довольно ветрено, днём порывы могут достигать 12—17 м/с. В воскресенье ночью минимальная температура около +8 °С, а дневная температура останется на уровне +10 °С», — сказала она.

Синоптик отметила, что характер погоды начнёт меняться с понедельника.

«В понедельник она ещё будет чуть выше климатической нормы. Ночью ожидается -1…+4 °С, а днём +1…+6 °С. К середине следующей недели, когда погоду будет определять антициклон, значимых осадков не ожидается… Ночи в Москве уже будут холодными, порядка -6…-1 °С, а дневная температура будет колебаться в пределах -3…+2 °С. То есть температура будет уже на 1,5 °С ниже климатической нормы», — добавила Позднякова.

Ранее синоптики прогнозировали до +9 °С 6 ноября в Москве.