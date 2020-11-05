Эксперт рассказал, когда установится погода для езды на зимней резине

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда установится погода для езды на зимней резине.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что если в большинстве регионов центральной части Европейской России в настоящее время и ещё в течение двух-трёх дней температурный фон на шесть-семь градусов превышает климатическую норму, то в начале следующей похолодает до нормы, а с середины недели на один-два градуса будет ниже нормы.

До конца недели температура днём составит +6...+11 °С, в Москве — до +7...+10 °С.

«В понедельник и во вторник дневная температура составит +3...+5 °С, во вторник не исключены небольшие дожди в отдельных районах, переходящие в мокрый снег. Во второй половине следующей недели по ночам ждём заморозки», — сообщил Леус.

В центре Европейской России ночью ожидается до -3...-4 °С, в Москве — до -1...-2 °С. В дневное время в столице возможно +1...+3 °С, в близлежащий регионах — +1...+4 °С.

«Текущая неделя даёт автомобилистам возможность тихо, спокойно и без нервотрёпки поменять колёса. Со среды погода будет для езды на зимней резине», — добавил эксперт.

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