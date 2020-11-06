Леонид Барац из «Квартета И» назвал Михаила Жванецкого грандиозно талантливым человеком

Актёр Леонид Барац из «Квартета И» прокомментировал сообщение о смерти писателя Михаила Жванецкого.

«Эти слова (о смерти. — RT) совершенно не вяжутся с Михаилом Михайловичем, потому что он ярко жил и остроумно говорил. Был жизнелюбом, любил людей», — цитирует Бараца радио «Комсомольская правда».

Как отметил актёр, Жванецкий запомнился ему грандиозно талантливым человеком с проницательным даром, с парадоксальным мышлением.

Со своей стороны, заслуженный артист России Борис Смолкин в беседе с «Петербургским дневником» назвал смерть писателя огромной потерей.

«Михаил Михайлович — исключительное явление мировой литературы. Именно мировой, а не русской или советской. У него были повёрнуты мозги так, что он замечал то, чего не чувствовали другие. Он всё видел по-другому», — сказал он.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.