Шуфутинский прокомментировал сообщение о смерти Жванецкого

Певец Михаил Шуфутинский выразил соболезнования в связи со смертью писателя Михаила Жванецкого.

«Очень печально, ушла целая эпоха. Сегодня таких людей практически не рождается больше… Нам очень жалко нас самих, потому что мы потеряли в жизни такую ценность. Невозможно оценить эту потерю», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Со своей стороны, член думского комитета по культуре Наталия Пилюс назвала смерть Жванецкого огромной потерей для отечественной культуры.

«Он был поистине голосом эпохи», — сказала депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметила Пилюс, монологи Жванецкого не только вызывали улыбку, но и заставляли задуматься.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.