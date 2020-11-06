Шуфутинский прокомментировал сообщение о смерти Жванецкого
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«Очень печально, ушла целая эпоха. Сегодня таких людей практически не рождается больше… Нам очень жалко нас самих, потому что мы потеряли в жизни такую ценность. Невозможно оценить эту потерю», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
Со своей стороны, член думского комитета по культуре Наталия Пилюс назвала смерть Жванецкого огромной потерей для отечественной культуры.
«Он был поистине голосом эпохи», — сказала депутат в беседе с «Парламентской газетой».
Как отметила Пилюс, монологи Жванецкого не только вызывали улыбку, но и заставляли задуматься.
Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.