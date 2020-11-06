Шуфутинский прокомментировал сообщение о смерти Жванецкого

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Певец Михаил Шуфутинский выразил соболезнования в связи со смертью писателя Михаила Жванецкого.
Шуфутинский прокомментировал сообщение о смерти Жванецкого
  • © Natalia Shakhanova/Global Look Press

«Очень печально, ушла целая эпоха. Сегодня таких людей практически не рождается больше… Нам очень жалко нас самих, потому что мы потеряли в жизни такую ценность. Невозможно оценить эту потерю», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Со своей стороны, член думского комитета по культуре Наталия Пилюс назвала смерть Жванецкого огромной потерей для отечественной культуры.

«Он был поистине голосом эпохи», — сказала депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметила Пилюс, монологи Жванецкого не только вызывали улыбку, но и заставляли задуматься.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.

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