Бабкина выразила соболезнования в связи со смертью Жванецкого

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Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина выразила соболезнования в связи со смертью писателя Михаила Жванецкого.
Бабкина выразила соболезнования в связи со смертью Жванецкого
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Михаил Жванецкий — это кладезь ума, доброты, понимания, честности. Удивительного человека не стало. Я искренне соболезную всей семье и скорблю вместе со всей страной, потому что таких нет сегодня, и неизвестно, когда они появятся», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Со своей стороны, актёр, телеведущий и уроженец Одессы Олег Филимонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что с именем Жванецкого связан целый пласт украинской и российской культуры.

«Он не только писатель-сатирик, не только автор Райкина, Ильченко и Карцева. Он был философ, мерило нравственности и человечности. Много рассуждал о жизни. Мог буквально в двух предложениях охарактеризовать ситуацию как в стране, так и дома», — сказал Филимонов.

По его словам, Жванецкий был гением.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.

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