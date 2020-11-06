Бабкина выразила соболезнования в связи со смертью Жванецкого

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина выразила соболезнования в связи со смертью писателя Михаила Жванецкого.

«Михаил Жванецкий — это кладезь ума, доброты, понимания, честности. Удивительного человека не стало. Я искренне соболезную всей семье и скорблю вместе со всей страной, потому что таких нет сегодня, и неизвестно, когда они появятся», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Со своей стороны, актёр, телеведущий и уроженец Одессы Олег Филимонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что с именем Жванецкого связан целый пласт украинской и российской культуры.

«Он не только писатель-сатирик, не только автор Райкина, Ильченко и Карцева. Он был философ, мерило нравственности и человечности. Много рассуждал о жизни. Мог буквально в двух предложениях охарактеризовать ситуацию как в стране, так и дома», — сказал Филимонов.

По его словам, Жванецкий был гением.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.