Игорь Золотовицкий прокомментировал сообщение о смерти Михаила Жванецкого

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Актёр Игорь Золотовицкий прокомментировал сообщение о смерти писателя Михаила Жванецкого.
Игорь Золотовицкий прокомментировал сообщение о смерти Михаила Жванецкого
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что Жванецкий менял понимание целых поколений по литературе.

«Его мудрые высказывания люди брали на вооружение во время войн, апеллировали ими и во время невзгод. Ну что тут сказать, я никогда не был близким другом Михаила Михайловича, хотя мы были знакомы, было приятно, когда он приходил на спектакли. И даже две фразы, которые он мог сказать по поводу твоей роли, это почётно», — сказал Золотовицкий.

Со своей стороны, актёр Владимир Винокур в беседе с Life.ru заявил, что из жизни ушёл великий человек и писатель.

«Вот он, как никто, заслужил памяти и поклона от государства», — считает он.

Как добавил Винокур, Жванецкий заслужил посмертно получить звание Героя России.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.

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