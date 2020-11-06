Игорь Золотовицкий прокомментировал сообщение о смерти Михаила Жванецкого

Актёр Игорь Золотовицкий прокомментировал сообщение о смерти писателя Михаила Жванецкого.

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что Жванецкий менял понимание целых поколений по литературе.

«Его мудрые высказывания люди брали на вооружение во время войн, апеллировали ими и во время невзгод. Ну что тут сказать, я никогда не был близким другом Михаила Михайловича, хотя мы были знакомы, было приятно, когда он приходил на спектакли. И даже две фразы, которые он мог сказать по поводу твоей роли, это почётно», — сказал Золотовицкий.

Со своей стороны, актёр Владимир Винокур в беседе с Life.ru заявил, что из жизни ушёл великий человек и писатель.

«Вот он, как никто, заслужил памяти и поклона от государства», — считает он.

Как добавил Винокур, Жванецкий заслужил посмертно получить звание Героя России.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.