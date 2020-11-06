Елена Драпеко поделилась воспоминаниями о Михаиле Жванецком

Актриса, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поделилась воспоминаниями о писателе Михаиле Жванецком.

«Впервые я встретилась со Жванецким много лет назад. Он же был очень знаменит. На его концерты пытались попасть все ленинградцы. Я была молодая актриса, и меня пригласили принять участие в концерте по случаю юбилея завода Тольятти», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, Жванецкий показался ей очень мягким, добрым, доброжелательным человеком.

«После этого мы встречались ещё несколько раз на сцене, и каждый раз он производил впечатление человека очень достойного», — отметила Драпеко.

Как добавила депутат, многие из замечаний Жванецкого стали народными афоризмами, и его след в литературе останется надолго.

В свою очередь, пародист Михаил Грушевский в беседе с телеканалом «Звезда» выразил соболезнования близким Жванецкого.

«Мы все, кому дорог этот человек, а нас великое множество, будем вспоминать Михаила Михайловича», — сказал он.

По его словам, когда кто-то проводил время со Жванецким, у него ни на секунду не терялось ощущение, что рядом гений.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.