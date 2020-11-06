Виктор Коклюшкин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого

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Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого.
Виктор Коклюшкин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Уходят большие люди, остаёмся мы — маленькие, и мы должны помнить, что были современниками этих людей. Они как колодец, из которого черпают и черпают чистую воду», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, нужно быть благодарными и помнить, что были такие люди.

Со своей стороны, режиссёр Юрий Грымов в беседе с радио «Комсомольская правда» отметил, что смерть Жванецкого — большая утрата для культуры.

«Это тот самый случай, когда можно сказать, что таких больше не делают. Это штучный человек, великий писатель. Большая боль, что такой человек ушёл. Это очень печально и горестно», — сказал Грымов.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.

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