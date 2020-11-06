Михаил Шац выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого

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Телеведущий, актёр Михаил Шац выразил соболезнования в связи со смертью писателя Михаила Жванецкого.
Михаил Шац выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Жванецкий — это эпоха. Он мог тонко, иронично, чрезвычайно умно описать окружающую нас жизнь, это была не только сатира», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это был человек, способный словом вызвать смех и слёзы.

В свою очередь, советский и российский актёр, сценарист, поэт Вадим Жук в беседе с радио Sputnik назвал смерть Жванецкого огромной потерей.

«Огромная потеря. При всём своём таланте он удивительно нормальный человек. И он хотел, чтобы наше общество и при советском бытовании, и сейчас было нормальным, человеческим, европейским, мировым», — отметил Жук.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.

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