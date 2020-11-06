Андрей Ургант назвал смерть Михаила Жванецкого огромной потерей

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Ведущий и актёр Андрей Ургант прокомментировал сообщение о смерти писателя Михаила Жванецкого.
Андрей Ургант назвал смерть Михаила Жванецкого огромной потерей
  • globallookpress.com
  • © Genrietta Peryan/Russian Look

«Конечно, скорблю. Огромная потеря для меня как для коллеги. Он был для меня старшим товарищем. Мы много общались, много раз виделись, и всегда это были незабываемые встречи», — заявил он в беседе с ФАН.

Ургант отметил и вклад Жванецкого в литературу. По его словам, у писателя был прекрасный русский язык, прекрасный слог.

«Всегда угадана тема, всегда злободневна, всегда актуальна для нашего народа, всего народа, большого и многонационального», — сказал он.

В свою очередь, писатель-сатирик и сценарист Михаил Мишин в беседе с телеканалом «360» заявил, что потрясён новостью о смерти Жванецкого.

«Я потрясён. Для меня это личная большая потеря. Всё остальное — потом», — сказал он.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни

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