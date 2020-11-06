Андрей Максимов назвал Михаила Жванецкого великим человеком

Журналист Андрей Максимов, который вместе с Михаилом Жванецким вёл программу «Дежурный по стране», прокомментировал сообщение о смерти писателя.

«Это умер великий человек. Умер человек, чьи произведения помогали нам жить в самые трудные времена. Человек очень нелёгкий, но, безусловно, гениальный. Когда будущие исследователи попытаются понять русский характер, они не обойдутся без Жванецкого», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это потеря, которую невозможно восполнить.

Сообщение о смерти Жванецкого прокомментировал и журналист Владимир Познер.

«Это очень близкий для меня человек, и я не собираюсь говорить какие-то общие слова. Он болел... Не буду в это вдаваться», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.