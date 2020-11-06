Андрей Максимов назвал Михаила Жванецкого великим человеком
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«Это умер великий человек. Умер человек, чьи произведения помогали нам жить в самые трудные времена. Человек очень нелёгкий, но, безусловно, гениальный. Когда будущие исследователи попытаются понять русский характер, они не обойдутся без Жванецкого», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, это потеря, которую невозможно восполнить.
Сообщение о смерти Жванецкого прокомментировал и журналист Владимир Познер.
«Это очень близкий для меня человек, и я не собираюсь говорить какие-то общие слова. Он болел... Не буду в это вдаваться», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.