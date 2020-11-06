Семён Альтов выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого

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Писатель-сатирик Семён Альтов выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Михаила Жванецкого.
Семён Альтов выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого
  • © Andrei Ladygin/Russian Look
  • globallookpress.com

«Для меня это личная потеря. Он был переводим и понимаем во всём мире. Он точно формулировал то, что происходит. Лечащий врач ушёл», — заявил Альтов в беседе с ФАН.

По его словам, Жванецкий выступал до последнего и любовь огромного зала его и поддерживала.

«Когда он перестал выступать, он лишился этого аппарата искусственного дыхания», — считает Альтов.

В свою очередь, народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе с НСН заявил, что говорить о таком значимом человеке будет только с ним самим.

«О Жванецком буду говорить только ему. На похоронах», — сказал артист.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни

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