Семён Альтов выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого

Писатель-сатирик Семён Альтов выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Михаила Жванецкого.

«Для меня это личная потеря. Он был переводим и понимаем во всём мире. Он точно формулировал то, что происходит. Лечащий врач ушёл», — заявил Альтов в беседе с ФАН.

По его словам, Жванецкий выступал до последнего и любовь огромного зала его и поддерживала.

«Когда он перестал выступать, он лишился этого аппарата искусственного дыхания», — считает Альтов.

В свою очередь, народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе с НСН заявил, что говорить о таком значимом человеке будет только с ним самим.

«О Жванецком буду говорить только ему. На похоронах», — сказал артист.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни.