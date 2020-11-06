В Цирке Никулина прокомментировали ситуацию с пандемией

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Руководитель отдела рекламы и спецпроектов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин прокомментировал ситуацию с пандемией.
В Цирке Никулина прокомментировали ситуацию с пандемией
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«За время отсутствия спектаклей, это где-то пять месяцев, убытки составили 100 млн рублей», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, из этих средств 15 млн — это кормление животных.

Как отметил Никулин, заполняемость зрительских кресел после начала работы — только на 50%, тогда как для самоокупаемости нужно 70%.

Ранее дрессировщик Аскольд Запашный прокомментировал идею ввести штрафы за жестокое обращение с животными.

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