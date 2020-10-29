Дрессировщик Аскольд Запашный прокомментировал идею ввести штрафы за жестокое обращение с животными.

«Я не считаю, что такие инициативы являются эффективными с точки зрения фильтрации хороших и плохих зоопарков. Я думаю, что если существует закон и есть ведомства, которые обязаны следить за выполнением этих законов и каким-то образом людей наказывать, то этого достаточно, чтобы выявить раз и навсегда, а потом просто контролировать», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, цирки, зоопарки и любые учреждения, которые не соблюдают такие законы, не должны существовать.

Что касается системы штрафов, то эксперт считает, что это может привести к злоупотреблениям.

Ранее президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor оценил законопроект об обязательной регистрации собак.