Метеоролог предупредил о резком похолодании в Центральной России

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков предупредил о резком похолодании в Центральной России.
Метеоролог предупредил о резком похолодании в Центральной России
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«Понижение температуры будет ощутимым, может быть, даже в некотором смысле резким. Если говорить о среднесуточных показателях, то до конца этой недели они будут держаться на уровне +7...+8 °С, а с понедельника опустятся до +1...+2 °С», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, понятно, что понижение на 5 °С — это ощутимое явление.

Как отметил Старков, в течение этой недели погода будет оставаться тёплой, а с началом новой, ближе к середине, начнётся процесс смены метеорологических сезонов.

«Процесс будет связан с формированием над Зауральем обширного глубокого циклона. Эта погодная система будет вовлекать в свою циркуляцию арктический воздух и способствовать опусканию тропосферного холода в нижние слои атмосферы, соответственно, на землю», — сказал эксперт.

Он добавил, что совокупность этих факторов обусловит понижение температурного фона, переход осадков в твёрдую фазу и начало формирования пока ещё неустойчивого снежного покрова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральном федеральном округе.

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