Синоптик рассказал о погоде в ЦФО

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральном федеральном округе.

В беседе с НСН он заявил, что «подзатянувшаяся тёплая осень» продлится до предстоящих выходных, после чего наступит зимний режим погоды.

«Это будет обеспечено за счёт тёплого и влажного дыхания Атлантики, а также плотного покрывала инверсионных слоистых облаков, оберегающих землю от чрезмерного выхолаживания», — сказал он.

Ночью температура составит +1…+6 °С, днём — +5…+10 °С.

«Однако на следующей неделе в Центральной России постепенно начнёт устанавливаться зимний режим погоды», — отметил Тишковец.

По его словам, синоптическая карта будет представлена противоборством глубокого ныряющего северо-атлантического циклона на востоке территории, а также скандинавского антициклона с центром над Швецией.

«Взаимодействие этих двух климатических гигантов и запустит в стратосфере северную тягу ветров и, как следствие, процесс арктического вторжения», — уточнил эксперт.

В результате в ночное время в Москве возможны лёгкие заморозки 0...-5 °С, днём ожидается 0...+2 °С.

«Таким образом, грядущие заморозки станут рекордно поздними за всю историю метеонаблюдений в осенний период», — добавил Тишковец.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, говоря в беседе с kp.ru о прогнозе погоды в столице зимой, отметила, что все месяцы температура воздуха в столичном регионе «будет выше климатической нормы».