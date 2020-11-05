Океанолог оценил сообщения о ситуации с морем Лаптевых

Ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Сергей Писарев прокомментировал сообщения о том, что на поверхности моря Лаптевых в 2020 году было зафиксировано аномально низкое количество льда.

«На ледовых картах Арктического института видно, что примерно такая же ситуация была в море Лаптевых и в прошлом году, и в позапрошлом тоже. То есть насчёт «первой» малой ледовитости моря Лаптевых это нельзя комментировать, потому что это не так», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в течение последних 40 лет все графики безошибочно показывают уменьшение площади льда, но она и должна уменьшаться, это общие процессы изменения климата.

«В этом году действительно было мало льда и была открытая вода, в том числе и в акватории моря Лаптевых. Также температура была аномально выше, градусов на пять-шесть. Если вода тёплая, атмосфера тёплая, конечно, должно пройти больше времени для образования льда», — добавил Писарев.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.