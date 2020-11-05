В европейской части России ожидаются аномально тёплые пять дней

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Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально тёплая погода в европейской части России сохранится на ближайшие пять дней.
В европейской части России ожидаются аномально тёплые пять дней
  • Pixabay

«Прогноз отклонений, аномалий температуры воздуха, на ближайшие пять дней: на европейской территории России очень много не просто красного, а такого малинового цвета», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Отмечается, что такой цвет обозначает высокие отклонения от нормы на климатической карте.

По словам Вильфанда, с 10 ноября очаг аномального тепла переместится на территорию Сибири.

Также Вильфанд заявил, что зима в России будет холоднее прошлогодней.

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