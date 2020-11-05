В Ленобласти с 5 ноября действует штормовое предупреждение

В МЧС напоминают о штормовом предупреждении по Ленобласти. В четверг, 5 ноября, в области будет облачно, а в большинстве районов начнутся дожди.

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на сообщение ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Сообщается, что порывы ветра с юго-запада могут достигать 23 м/с. Атмосферное давление будет понижаться, а температура воздуха поднимется до +9 °С.

В связи с этим повышается вероятность происшествий на дороге, на воде, железнодорожном транспорте.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале следующей недели в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) прогнозируется понижение температуры на 7—8 °С.