В Ленобласти с 5 ноября действует штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на сообщение ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Сообщается, что порывы ветра с юго-запада могут достигать 23 м/с. Атмосферное давление будет понижаться, а температура воздуха поднимется до +9 °С.
В связи с этим повышается вероятность происшествий на дороге, на воде, железнодорожном транспорте.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале следующей недели в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) прогнозируется понижение температуры на 7—8 °С.