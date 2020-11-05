Гидрометцентр прогнозирует похолодание на следующей неделе в ЦФО
- АГН «Москва»
- © Авилов Александр
«До конца недели тёплая погода, но уже в понедельник будет переходный день, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России оказывается в холодной части антициклона», — приводит ТАСС его слова.
Вильфанд уточнил, что ночные температуры будут в пределах -2 °С...+2 °С а дневные — +4...+6 °С.
«То есть ночные понизятся сразу на 7 °С...8 °С, а дневные — на 4 °С...6 °С», — добавил синоптик.
Ранее Вильфанд сообщил, что предстоящая зима будет неоднородной, но более холодной, чем предыдущая.