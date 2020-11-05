В Приморье ожидается похолодание до -18 °С

По данным Примгидромета, начиная с понедельника, 9 ноября, в Приморском крае ожидается похолодание, в некоторых районах температура может опуститься до -18 °С и выпадет снег.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В горных районах температура воздуха может опуститься до -18 °С, а днём составит от -6 °С до +4 °С.

Как уточнил руководитель пресс-службы Примгидромета Виктор Чулков, во Владивостоке в ночь на понедельник ожидается 0 °С. С каждым днём температура будет понижаться. Так например, в ночь на вторник, 10 ноября, термометр покажет -2 °С, а на среду, 11 ноября, -4 °С.

«Прогнозы ещё будут уточняться, но с начала следующей рабочей недели край ждёт ощутимое похолодание», — рассказал Виктор Чулков.

Ранее стало известно, что в начале следующей недели в регионах Центрального федерального округа прогнозируется понижение температуры на 7—8 °С.