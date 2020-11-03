Эрмитаж изменил график работы

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге изменил график работы из-за начала зимнего сезона.

Об этом сообщает kp.ru.

«С началом зимнего периода и сокращением светового дня музей будет открываться на час раньше — первый сеанс посещения начнётся в 11:00. Время закрытия музея также изменится, однако по средам, пятницам и субботам часы работы музея будут продлены», — заявили в Эрмитаже.

Таким образом, по вторникам, четвергам и воскресеньям главный музейный комплекс и главный штаб будут доступны с 11:00 до 19:00, а по средам, пятницам и субботам — с 11:00 до 20:00.

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