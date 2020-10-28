«Херсонес Таврический» примет участие в акции «Ночь искусств»

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» примет участие в акции «Ночь искусств» 3 ноября.
«Херсонес Таврический» примет участие в акции «Ночь искусств»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу.

«В связи с отменой массовых мероприятий на территории Севастополя мы, не имея возможности принять гостей на территории, подготовили для вас насыщенную онлайн-программу. Любой желающий сможет прикоснуться к бессмертному искусству античного мира не выходя из дома», — заявили в музее.

Тематические видеозаписи будут выходить на сайте и в соцсетях «Херсонеса Таврического».

Ранее телеканал «360» сообщал, что акция «Ночь искусств» пройдёт в Московской области в режиме онлайн.

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