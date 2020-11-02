Большой этнографический диктант пройдёт в Омске

Короткая ссылка
Большой этнографический диктант пройдёт 3—8 ноября в Омске.
Большой этнографический диктант пройдёт в Омске
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Акция состоится в онлайн-формате. Участники смогут оценить свои знания о народах, проживающих в России.

Диктант состоит из 20 вопросов, одинаковых для всех, а также десяти вопросов, индивидуальных для каждого региона. За правильное выполнение всех заданий можно получить 100 баллов.

На ответы даётся 45 минут.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области провели акцию «Диктант Победы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить