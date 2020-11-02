Большой этнографический диктант пройдёт в Омске

Большой этнографический диктант пройдёт 3—8 ноября в Омске.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Акция состоится в онлайн-формате. Участники смогут оценить свои знания о народах, проживающих в России.

Диктант состоит из 20 вопросов, одинаковых для всех, а также десяти вопросов, индивидуальных для каждого региона. За правильное выполнение всех заданий можно получить 100 баллов.

На ответы даётся 45 минут.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области провели акцию «Диктант Победы».