В Подмосковье провели «Диктант Победы»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Подмосковные образовательные учреждения стали основными площадками для проведения Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.
По её словам, акция прошла штатно. Соблюдались все меры безопасности.
Ранее НСН сообщала, что в московском парке «Россия — Моя история» на ВДНХ 5 сентября откроется мультимедийная версия художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».