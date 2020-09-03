В Подмосковье провели «Диктант Победы»

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В Московской области провели акцию «Диктант Победы».
В Подмосковье провели «Диктант Победы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Подмосковные образовательные учреждения стали основными площадками для проведения Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

По её словам, акция прошла штатно. Соблюдались все меры безопасности.

Ранее НСН сообщала, что в московском парке «Россия — Моя история» на ВДНХ 5 сентября откроется мультимедийная версия художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

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