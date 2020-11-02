В Москве утвердили предмет охраны дома Лобанова-Ростовского

В Москве утвердили предмет охраны дома Александра Лобанова-Ростовского.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Дом XVIII—XIX веков в стиле классицизм находится на Мясницкой улице. Он имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

«Это удивительное здание. Оно, вопреки традиции, расположено в глубине двора и ниже уровня улицы. А на главном фасаде мы видим не традиционный для классицизма портик, а арку на колоннах. Кроме того, в истории особняка много примечательных моментов», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В советское время дом занимали различные учреждения. В настоящее время там размещён бизнес-центр.

Ранее Nation News сообщал, что реставраторы нашли мозаичный пол в московском особняке XIX века.