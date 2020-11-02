В Казани открылась II сессия XXIII Елисаветинско-Сергиевских чтений

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В понедельник, 2 ноября, в Казанском кремле открылась II сессия XXIII Елисаветинско-Сергиевских чтений.
В Казани открылась II сессия XXIII Елисаветинско-Сергиевских чтений
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время», чтения — часть Межрегиональной научной конференции «Путешествия и паломничества представителей императорского дома Романовых», которые проходят в Москве, Московской области и Казани. В этом году темой выбраны путешествия и паломничества представителей императорского дома Романовых.

«Не просто эта конференция востребована, это зов нашего сердца», — обратился к участникам чтений митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Он добавил, что «паломничество царской семьи — это не прогулка на яхте. Это тоже служение России».

На чтениях в Казани встречаются эксперты Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, историки, представители общественных, церковных организаций и туристического сообщества.

В прошлом году Елисаветинско-Сергиевские чтения прошли в городе Висбаден. Как сообщалось, там состоялась Международная научная конференция «Гессенские принцессы. Традиции воспитания и образования в России и Германии. 1840—1918».

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