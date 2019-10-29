В Висбадене 31 октября пройдёт вторая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений
- Висбаден / © Pixabay
Её участниками станут историки, архивисты, писатели, представители государственной власти и научного сообщества, музеев России и Германии.
Событие приурочено к 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны.
Конференция состоится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Министерства иностранных дел России и правительства Москвы, а также при участии Министерства культуры России и Института всеобщей истории РАН.
Сессию Елисаветинско-Сергиевских чтений проведёт Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».
С приветствием к гостям и участникам обратятся посол России в Германии Сергей Нечаев, генеральный консул России во Франкфурте-на-Майне Александр Булай, архиепископ Берлинский и Германский Марк, председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр науки и искусства земли Гессен Ангела Дорн и другие деятели.
В 2018 году сообщалось о Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Москве.