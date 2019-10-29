В Висбадене 31 октября пройдёт вторая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений

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Вторая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений запланирована на 31 октября в Курзале города Висбаден. Как сообщается, здесь пройдёт Международная научная конференция «Гессенские принцессы. Традиции воспитания и образования в России и Германии. 1840—1918».
В Висбадене 31 октября пройдёт вторая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений
  • Висбаден / © Pixabay

Её участниками станут историки, архивисты, писатели, представители государственной власти и научного сообщества, музеев России и Германии.

Событие приурочено к 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны.

Конференция состоится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Министерства иностранных дел России и правительства Москвы, а также при участии Министерства культуры России и Института всеобщей истории РАН.

Сессию Елисаветинско-Сергиевских чтений проведёт Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

С приветствием к гостям и участникам обратятся посол России в Германии Сергей Нечаев, генеральный консул России во Франкфурте-на-Майне Александр Булай, архиепископ Берлинский и Германский Марк, председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр науки и искусства земли Гессен Ангела Дорн и другие деятели.

В 2018 году сообщалось о Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Москве.

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