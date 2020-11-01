У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано у побережья Восточного Тимора. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- globallookpress.com
Эпицентр находился в 285 км к северо-востоку от города Лоспалос.
Очаг залегал на глубине 184 км.
Сведения о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.
30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.
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