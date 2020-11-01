У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано у побережья Восточного Тимора. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

globallookpress.com

Эпицентр находился в 285 км к северо-востоку от города Лоспалос. Очаг залегал на глубине 184 км. Сведения о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали. 30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.