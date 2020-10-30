Умер главный дирижёр петербургского Михайловского театра Ведерников

Главный дирижёр и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников скончался в Москве в возрасте 56 лет.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«В Москве минувшей ночью ушел из жизни Александр Ведерников — главный дирижер и музыкальный руководитель Михайловского театра. Последним спектаклем, которым он продирижировал, была опера «Сельская честь» 4 октября на открытии оперного сезона», — рассказали в пресс-службе.

Ведерников с февраля 2019 года был музыкальным руководителем и главным дирижёром Михайловского театра.

В декабре 2019 года сообщалось, что народный артист РСФСР, дирижёр Марис Янсонс скончался в возрасте 76 лет в Санкт-Петербурге.