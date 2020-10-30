В Москве 30 октября ожидается до +7 °С

В Москве в пятницу, 30 октября, ожидается до +7 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

АГН «Москва»

© Киселев Сергей

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +5…+7 °C. Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3—8 м/c. Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали похолодание в конце недели в Москве.