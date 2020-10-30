В Москве 30 октября ожидается до +7 °С
В Москве в пятницу, 30 октября, ожидается до +7 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
- АГН «Москва»
- © Киселев Сергей
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +5…+7 °C.
Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, 3—8 м/c.
Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали похолодание в конце недели в Москве.
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